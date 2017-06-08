ВКонтакте готовит платформу HTML5-игр для своих мобильных приложений

Команда социальной сети ВКонтакте собирается представить платформу для игр на базе HTML5, которые смогут запускаться прямо в мобильных приложениях соцсети. Об этом упоминается в анонсе выступлений в программе конференции White Nights, которая пройдет в Санкт-Петербурге 14 и 15 июня.


Согласно описанию в программе, платформа получит название Direct Games. О ней будет рассказывать на конференции Максим Бабичев, глава игрового направления во ВКонтакте.

Разработчики рассматривают Direct Games логичный следующий шаг после запуска социальной игровой платформы во ВКонтакте в 2008 году и мобильной — в 2014 году.

Источник
White Nights
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS игры вконтакте

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