Mozilla выпустила "самый лучший" Firefox

Организация Mozilla выпустила новую версию своего десктопного браузера — Firefox 54. Обновление описывается описывается разработчиками как "самый лучший в истории" Firefox.


Версия браузера 54 впервые для Firefox приносит технологию обработки контента в разных процессах, уже давно доступная в конкурирующих браузерах вроде Chrome, Safari и Edge. Она позволяет запустить более одного процесса для обработки контента. В результате, вкладки с тяжелыми и сложными сайтами будут меньше влиять на работу других вкладок и браузера в целом.

По умолчанию запускается четыре процесса-обработчика контента, но данный лимит можно изменить. Как отмечают разработчики, теперь Firefox задействует заметно меньше оперативной памяти, чем другие браузеры в Windows 10, macOS и Linux

Новая версия Firefox для Windows, Mac и Linux доступна на официальном сайте проекта.

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