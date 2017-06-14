Mozilla выпустила "самый лучший" Firefox

Организация Mozilla выпустила новую версию своего десктопного браузера — Firefox 54. Обновление описывается описывается разработчиками как "самый лучший в истории" Firefox.





Версия браузера 54 впервые для Firefox приносит технологию обработки контента в разных процессах, уже давно доступная в конкурирующих браузерах вроде Chrome, Safari и Edge. Она позволяет запустить более одного процесса для обработки контента. В результате, вкладки с тяжелыми и сложными сайтами будут меньше влиять на работу других вкладок и браузера в целом.

По умолчанию запускается четыре процесса-обработчика контента, но данный лимит можно изменить. Как отмечают разработчики, теперь Firefox задействует заметно меньше оперативной памяти, чем другие браузеры в Windows 10, macOS и Linux

Новая версия Firefox для Windows, Mac и Linux доступна на официальном сайте проекта.