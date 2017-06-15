Twitter выпустил большое обновление

Команда платформы микроблогов Twitter анонсировала большое обновление для веб-интерфейса twitter.com, мобильных приложений для iOS и Android, а также TweetDeck и Twitter Lite. Обновление должно распространиться в ближайшие дни или недели.


Больше всего изменений получили пользователи iOS, в приложении предусмотрены четыре вкладки, вместо прежних пяти. Новое боковое меню обеспечивает доступ к профилю, учетным записям, настройкам и параметрам конфиденциальности. Пользователи Android знакомы с этим дизайном с прошлого года. Еще одно новшество для iOS — ссылки на статьи и веб-сайты открываются во встроенном средстве просмотра Safari с расширенными возможностями, которые обеспечивают более удобный доступ к учетным записям и режиму чтения.

Некоторые изменения дизайна коснулись не только iOS. Например, изменилась пиктограммка ответа со стрелки на выноску-облачко, чтобы пользователи не путали ее с "удалить" и "переходом на предыдущую страницу". Изменилась типографика и в целом внешний вид, заголовки стали заметнее, а фото профилей стали округлыми вместо квадратных. Одно из самых интересных новшеств — подсчет "лайков", ответов и ретвитов подсчитывается в режиме реального времени, прямо на глазах пользователя.

Источник
Twitter
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS TWITTER TweetDeck Twitter Lite

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