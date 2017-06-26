Google запускает Uptime для совместного просмотра YouTube без приглашений

Компания Google выпустила обновление приложения Uptime, Напомним, оно было выпущено весной в рамках программы Area 120 для мобильных устройств Apple на базе iOS и предназначено для совместного просмотра видео на YouTube.

Обновление по-прежнему недоступно за пределами США и для Android, но пользователям больше не требуются коды-приглашения. Кроме того, появилась поддержка музыкальных видео и поиск друзей с помощью Facebook.

Area 120 представляет собой внутренний инкубатор для сотрудников Google, где им предлагается развивать собственные независимые проекты 20% рабочего времени.

Uptime позволяет смотреть видео одновременно с друзьями, одновременно общаясь с ними в чате, а также делиться своими любимыми видео на YouTube получать ежедневные рекомендации от друзей и пользователей, на которых пользователь подписан.

Приложение Uptime для iOS доступно для бесплатной загрузки из App Store.