В мессенджере Google Allo появились реакции

Компания Google начала распространение очередного обновления для своего мессенджера Google Allo. Апдейт принесет возможность использовать "реакции" на сообщения, как в Facebook и Facebook Messenger. Об этом сообщил Амит Фулай (Amit Fulay‏), глава подразделения, занимающегося Google Allo и Duo, а также WebRTC.


Пользователь может отреагировать на сообщение, нажав на сердечко в нижнем левом углу. Количество "лайков" подсчитывается и отображается.

Напомним, мессенджер Allo стал доступен в сентябре 2016 года. Это не замена для Hangouts, а самостоятельное приложение, больше похожее на Facebook Messenger. Google Allo использует машинное обучение и новый голосовой помощник Google Assistant. Соответственно, это смарт-мессенджер, обучающийся с течением времени и позволяющий быстро отвечать на сообщения буквально одним тапом по экрану.

Приложение Google Allo для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Amit Fulay
Теги
смартфон ANDROID планшет Google IOS мессенджер Google Allo

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