В YouTube заработал встроенный чат для обмена видео

Команда видеосервиса YouTube начала распространять новую возможность в мобильном приложении для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Апдейт приносит встроенный мессенджер, который позволяет легко обмениваться видеороликами с друзьями.

Поделиться видео с одним контактом или сразу группой контактов можно не покидая приложения, пользователи могут отвечать на предложенные видео, а также добавлять видео от себя, нажав на значок пленки. Функция встроена по кнопке "Поделиться" в YouTube, нажав на нее надо будет выбрать получателей из списка контактов. Также можно получить прямую ссылку на видео и добавить новых друзей к обсуждению.

Приложение YouTube для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
YouTube
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS YOUTUBE

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Навител Навигатор 9.8 для автонавигаторов и головных устройств предлагает три альтернативных маршрута
Google добавила выбор поиска по умолчанию для Chrome на Android
Через Яндекс.Здоровье можно заказать лекарство

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 109
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 35
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 34
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34