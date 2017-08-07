В YouTube заработал встроенный чат для обмена видео

Команда видеосервиса YouTube начала распространять новую возможность в мобильном приложении для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Апдейт приносит встроенный мессенджер, который позволяет легко обмениваться видеороликами с друзьями.

Поделиться видео с одним контактом или сразу группой контактов можно не покидая приложения, пользователи могут отвечать на предложенные видео, а также добавлять видео от себя, нажав на значок пленки. Функция встроена по кнопке "Поделиться" в YouTube, нажав на нее надо будет выбрать получателей из списка контактов. Также можно получить прямую ссылку на видео и добавить новых друзей к обсуждению.

Приложение YouTube для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.