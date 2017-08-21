Международный запуск голосового помощника Samsung Bixby стартовал

Компания Samsung начала распространять обновления для приложений голосового помощника Bixby в нескольких регионах мира. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile со ссылкой на пользователей из Великобритании, Южной Африке, Индии, Нидерландов, Германии и некоторых других.

Напомним, голосовой помощник Samsung Bixby вышел с релизом флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8+, но только в Южной Корее. В других регионах голосовые функции Bixby оставался нерабочими из-за проблем с адаптацией к английскому языку вплоть до июля, когда Samsung запустила голосовые возможности Bixby на американском английском в США и Южной Корее.