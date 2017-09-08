ВКонтакте готовит большой редизайн приложений для Android и iOS

Разработчики социальной сети ВКонтакте готовят к скорому запуску большой редизайн приложений для Android и iOS. Об этом рассказал Павел Князев, ведущий дизайнер ВКонтакте, в официальном блоге.





Среди прочего, в приложения вернется таббар, полоска навигации внизу экрана, исчезнувшая в 2012 году. В таббаре будет предусмотрено пять вкладок — Новости, Поиск и Рекомендации, Сообщения и Уведомления, а в пятой вкладке останется меню со всем остальным.

В разделе "Поиск и Рекомендации" появится подборка с контентом, на который пользователь не подписан, но подходящим ему по интересам. Аудиоплеер переработан под новую, запущенную весной, концепцию с плейлистами, обложками, подборками в рекомендациях. Дизайн сильно напоминает Apple Music. Еще одно новшество — в редакторе историй появился инструмент для быстрого переключения между накладываемыми масками.





Как подчеркнул Князев, в новых приложениях будут реализованы некоторые из описанных концептов. Есть вероятность, что к релизу дизайн приложений еще изменится. Точные сроки выхода пока не названы.



