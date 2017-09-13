В Maps.Me появилось экономичное обновление карт и промежуточные пункты в маршрутах

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, выпустила обновление для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Как отмечают разработчики, главным новшеством стала умная система обновления карт, которая поможет заметно экономить трафик.





При обновлении карт местности приложение теперь загружает только изменения с прошлой версии, а не всю карту целиком. Таким образом, объем скачиваемых данных сократился в разы, в некоторых случаях – в десять раз.

Кроме того, в новой версии приложения появилась возможность добавления до трех промежуточных точек при построении маршрута. При необходимости точки можно поменять местами. Если пользователь случайно закроет приложение, приложение запомнит маршрут и при запуске приложения поставленные точки останутся на своих местах.

Также была оптимизирована функция построения маршрутов для пешеходов и велосипедистов. Как обещают разработчики, теперь такие маршруты строятся в 22 раза быстрее.

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.