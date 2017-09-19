Сегодняшний апдейт iOS 11 убьет старые 32-битные приложения

Компания Apple планирует выпустить сегодня вечером крупное обновление мобильной операционной системы — iOS 11. Пользователям давно не обновлявшихся приложений стоит подходить к нему с осторожностью — поддержка 32-битных приложений в этой ОС исчезнет.

Конечно, речь идет довольно старых версиях программ. С 2015 года все новые приложения и обновления должны использовать 64-битную архитектуру, чтобы попасть в App Store. Таким образом оставшиеся 32-приложения не обновлялись как минимум два года.





При попытке открыть 32-битное приложение на iOS 11, оно не станет запускаться, а пользователю покажут следующее сообщение: "Необходимо обновить ХХХ. Разработчику необходимо обновить эту программу, чтобы она работала с iOS 11". 32-битные приложения также недоступны при поиске новых версии в онлайн-магазине App Store, а ранее загруженные приложения отказываются устанавливаться через вкладку "Покупки".

К счастью, есть простой способ узнать, будут ли нужные вам установленные программы работать после обновления до iOS 11.

Отметим, что Apple уже довольно давно начала готовиться к этому шагу. Например, с запуском iOS 10.1 в октябре 2016 года компания начала предупреждать пользователей, что старые приложение могут замедлять iPhone, а с выходом первой беты iOS 10.3 в январе 2017 года предупреждение стало еще серьезнее — "это приложение не сможет работать с будущими версиями iOS".

Апдейт iOS 11 станет доступен в формате бесплатного обновления ПО для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad mini и новее, а также iPod touch 6-го поколения.