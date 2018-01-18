Гознак выпустил мобильное приложение для проверки подлинности денег

Как и ожидалось, Гознак выпустил сегодня мобильное приложение «Банкноты 2017». На данный момент, доступна версия для Android, а для iOS приложение выйдет «в ближайшее время».





Приложение «Банкноты 2017» позволяет быстро проверять на подлинность новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, выпущенные осенью 2017 года. Как отмечается в сообщении Гознака, многие пока еще не привыкли к внешнему виду банкнот, некоторым не известны основные элементы их защиты.

Приложение сканирует банкноту с помощью камеры смартфона, анализирует изображение для определения номинала представленной банкноты, демонстрирует дополнительную анимацию символов городов, изображенных на банкнотах, с использованием технологии дополненной реальности, оценивает наличие и расположение на банкноте некоторых публичных признаков подлинности. Также приложение дает советы как можно вручную проверить подлинность банкнот.

Напомним, на банкноте номиналом 200 рублей с основным зеленым цветом, размещены символы Севастополя. Банкнота в 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области. На новых банкнотах используется изображение символа рубля ₽ — на защитной нити, в микроизображениях. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Приложение «Банкноты 2017» для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.