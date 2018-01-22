Opera защитила мобильные браузеры от майнинга

Компания Opera Software недавно защитила свой десктопный браузер от скриптов для майнинга, а теперь аналогичная функция внедрена в ее мобильные продукты.





Как отмечают разработчики, в настоящее время существует более трех миллионов веб-сайтов, подверженных криптоджекингу. Блокируя скрипты для майнинга, Opera делает свой вклад в нормальную работу смартфона и предотвращает повышенный расход батареи браузером.

Функция защиты от майнинга криптовалют активируется по умолчанию при включении блокировщика рекламы в Opera Mini для iOS и Android, а также Opera для Android. Блокировщик рекламы может быть включен в настройках, после чего он автоматически определит и заблокирует скрипты для майнинга в коде той или иной веб-страницы.

Браузер Opera Mini доступен для загрузки в App Store и Google Play, а Opera для Android – в Google Play.