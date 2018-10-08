Microsoft отозвала обновление Windows 10 из-за ошибки с удалением файлов

Компания Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10 October 2018 Update после получения жалоб пользователей на самопроизвольно удаляющиеся файлы. Microsoft заявила об этом на специальной странице в разделе поддержки.


Windows 10 October 2018 Update — это крупное обновление ОС, вышедшее несколько дней назад. После установки некоторые пользователи столкнулись с тем, что в папке «Документы» пропали файлы, а у других пользователей в «Документах», напротив, появились «лишние» системные файлы Windows.

Теперь Microsoft прекратила распространение апдейта для всех пользователей и расследует жалобы пострадавших. Пока неясно, когда апдейт снова станет доступен по официальным каналам.

Windows 10 October 2018 Update приносит довольно много новых функций. Среди новшеств Windows 10 October 2018 Update — облачный буфер обмена с историей и синхронизацией, тёмная тема для «Проводника», приложение «Ваш телефон» для синхронизации со смартфонами на Android и iOS, клавиатура SwiftKey и многое другое.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS операционная система Windows 10

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