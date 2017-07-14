Ускоряем компьютер: 5 программ для оптимизации Windows

Многие, если не все, знают, что лучший способ заставить свой компьютер или ноутбук работать быстрее — это установить SSD. Но есть ли еще способы? Иногда можно добиться пусть и небольшого, но заметного результата, воспользовавшись одной из программ для оптимизации работы Windows.

The PC Decrapifier



The PC Decrapifier

Если вы хоть раз покупали ноутбук на Windows, то знаете не понаслышке, что новый лэптоп под завязку забит всевозможными предустановленными приложениями, большая часть которых никому не нужна (иначе зачем их ставят принудительно). Можно по старинке найти и удалить каждое из них вручную, но лучше автоматизировать этот процесс с помощью The PC Decrapifier. Оно проанализирует ваш компьютер и покажет, какие приложения можно удалить, основываясь на отзывах других пользователей. Оно также имеет два больших достоинства: оно абсолютно бесплатное и его не нужно устанавливать.

Сайт: https://www.pcdecrapifier.com/

Iolo System Mechanic



Iolo System Mechanic

Iolo System Mechanic — программа более широкой направленности. Она удаляет временные файлы известных программ, которые имеют тенденцию накапливаться в больших количествах; позволяет убрать лишние приложения из автозагрузки, очистить оперативной память, а также сбросить куки и кэш браузеров. Самое главное преимущество Iolo System Mechanic — она делает загрузку ПК заметно быстрее. Программа имеет пробную 30-дневную версию, а за полноценную придётся заплатить аж 40 долларов.

Сайт: http://www.iolo.com/

Razer Cortex: Game Booster



Razer Cortex Game Booster

Но проблема может быть не только и не столько в медленной загрузке Windows. Нередко игры подтормаживают не из-за старого «железа», а из-за того, что на фоне выполняется куча ненужных процессов.

Сделать смену кадров плавнее призвана программа Razer Cortex: Game Booster. Она выгружает лишнее из оперативной памяти, освобождая её для игр, а также приостанавливает работу фоновых программ, которое перетягивают одеяло ресурсы на себя. Она может работать как в автоматическом режиме, так и позволять пользователю тонко себя настроить. И, самое главное, она распространяется абсолютно бесплатно. Конечно, она не способна заменить полноценный апгрейд, но всё-таки полезна в быту.

Сайт: https://www2.razerzone.com/cortex/boost

Piriform CCleaner



Piriform CCleaner

CCleaner, пожалуй, самая известная программа подобного рода. И на это есть две веские причины: она существует на рынке c далёкого 2003 года, и она отлично справляется со своей работой. Она умеет удалять ненужные временные файлы, кэш браузеров, а также наводить порядок в реестре Windows: очищать лишние записи и исправлять ошибки. Также она позволяет удалять программы из системы и просто из списка автозагрузки, искать на компьютере одинаковые файлы, стирать данные с жёсткого диска так, чтобы их нельзя было больше восстановить.

CCleaner имеет простой и лёгкий интерфейс, а также очень быстро выполняет свою работу. У приложения существует бесплатная версия, но в ней есть всё нужное. Платная версия предлагает уже дополнительные, не столь необходимые функции, как, например, автоматическое обновление и наведение порядка в системе по расписанию.

Сайт: https://www.piriform.com/ccleaner

IObit Advanced SystemCare



IObit Advanced SystemCare

Функциональность этого приложения сильно зависит от того, какую вы выбрали версию — платную или бесплатную. В то время как бесплатная умеет только базовые вещи, версия за 20 долларов в год также ускоряет работу по сети, умеет оптимизировать Windows постоянно на фоне, глубоко анализировать и чистить реестр. Но и базовая версия может оказаться очень полезной. Например, сразу после установки она предложила мне обновить настройки Windows, чтобы минимизировать шансы заразиться вирусом-вымогателем Petya, который свирепствовал в конце июня.

Сайт: https://ru.iobit.com/advancedsystemcareper/