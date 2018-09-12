Apple построила 70 беспилотных автомобилей для испытаний

Департамент автотранспорта Калифорнии подтвердил, что количество беспилотных автомобилей компании Apple, одобренных для тестирования в штате, уже достигло 70 штук.





Для сравнения, весной текущего года сообщалось о 45 тестовых беспилотниках Apple. С марта их количество выросло более чем в полтора раза. Apple получила разрешение на тестирование беспилотников на общественных дорогах Калифорнии в 2017 году.

Помимо Apple, в Калифорнии сейчас разъезжает 175 беспилотников Cruise Automation, дочернего предприятия General Motors, 88 Waymo и 39 Tesla. Кроме компании Tesla, сохранившей 39 беспилотников, все производители существенно нарастили беспилотный автопарк с весны. Uber весной приостановила тесты своих 29 беспилотников после ДТП со смертельным исходом для пешехода.