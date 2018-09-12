Apple построила 70 беспилотных автомобилей для испытаний

Департамент автотранспорта Калифорнии подтвердил, что количество беспилотных автомобилей компании Apple, одобренных для тестирования в штате, уже достигло 70 штук.


Для сравнения, весной текущего года сообщалось о 45 тестовых беспилотниках Apple. С марта их количество выросло более чем в полтора раза. Apple получила разрешение на тестирование беспилотников на общественных дорогах Калифорнии в 2017 году.

Помимо Apple, в Калифорнии сейчас разъезжает 175 беспилотников Cruise Automation, дочернего предприятия General Motors, 88 Waymo и 39 Tesla. Кроме компании Tesla, сохранившей 39 беспилотников, все производители существенно нарастили беспилотный автопарк с весны. Uber весной приостановила тесты своих 29 беспилотников после ДТП со смертельным исходом для пешехода.

Источник
macReports
Теги
Apple автомобиль беспилотник автопилот

Комментарии

Материалы по теме

Volvo готовит беспилотный кроссовер, в котором можно будет спать в пути

24 июня

Беспилотник Яндекс.Такси проехался по зимней Москве

16 февраля

Беспилотник Яндекс.Такси самостоятельно доехал от Москвы до Казани

22 июня

Беспилотный электро-лесовоз способен увезти 16 тонн по бездорожью

12 июля

КамАЗ показал первые беспилотные автобусы со связью 5G

13 июня

Ростех раскрыла подробности об автобусе-беспилотнике «Шатл»

6 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиАвто
Ferra.ru проведет трансляцию анонса iPhone XS
Цифра дня: Сколько электромобилей зарегистрировано в России?
Электромобили Tesla можно угнать за несколько секунд

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 147
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 79
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 54