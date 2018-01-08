Смарт-холодильник LG InstaView ThinQ получил 29-дюймовый тачскрин

К выставке CES 2018, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания LG Electronics представила новую версию смарт-холодильника InstaView.


Незадолго до Нового года, компания объявила о создании бренда ThinQ для всей бытовой техники, потребительской электроники и сервисов, выпускаемых в 2018 году с применением технологий искусственного интеллекта. Именно в линейку ThinQ и вошел новый холодильник.

Он оснащается 29-дюймовым сенсорным дисплеем, который можно сделать прозрачным, дважды постучав по экрану. В основе лежит программная платформа webOS, поддерживается голосовой помощник Alexa от Amazon. Можно помечать припасы виртуальными стикерами, чтобы получать напоминания о возможности порчи. Внутри холодильника размещается широкоугольная камера, что позволяет удаленно «заглянуть» в холодильник при необходимости.

По задумке производителя, все кухонные гаджеты ThinQ будут связаны между собой. Например, холодильник сможет передавать духовке EasyClean пошаговые инструкции по приготовлению различных блюд из приложения с рецептами. Духовка, в свою очередь сможет оповестить машину для мойки посуды о типе приготовленных блюд и оптимальнее выбирать режим мойки посуды впоследствии.

Пока LG не объявила сроков выхода и рекомендованную цену на холодильник InstaView ThinQ.

Источник
The Verge
Теги
LG WEBOS холодильник CES 2018 Alexa

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