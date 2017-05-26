Какой кондиционер выбрать? Просто о сложном

Выбор кондиционера начинается с понимания того, какой тип вам нужен. А если такого понимания пока нет, мы поможем разобраться: что есть что, для чего, и главное — какие есть плюсы и минусы у оконных блоков, сплит-систем разных видов и мобильных кондиционеров.

Оконные кондиционеры (моноблоки)

Этакие ископаемые монстры по сравнению с другими видами, у продавцов принято их ругать и подводить клиента к выбору сплит-системы. Моноблоки сочетают в одном корпусе и испаритель, и конденсатор, встраиваются в окно и поэтому занимают его часть, уродуя помещение внутри и снаружи (хотя внешние блоки сплит-систем тоже не отличаются изяществом).

Они работают громко (в среднем 45 дБа, громче самых шумных холодильников), не имеют многих современных функций сплит-систем; если они установлены непрофессионально, то их надо снимать на зиму и где-то хранить. Однако у них есть и плюсы: они недороги (бывают под 20 тысяч рублей, но в среднем — 10 тысяч), не требуют обязательного профессионального монтажа, при демонтаже от моноблока не остается следов, в отличие от сплит-систем (для которых надо делать отверстия для шлангов в стенах).



Оконный моноблок

Самые современные кондиционеры — это сплит-системы, состоящие из двух блоков: наружного и внутреннего — соединенных между собой шлангами.

Настенные сплит-системы

Настенные сплит-системы — самые распространенные. Часто у них есть заслонки, в помощью которых можно регулировать направление воздушного потока. Плюсы: внутренний блок занимает мало места и не перегораживает часть окна; множество функций: охлаждение, обогрев, осушение, увлажнение, режим «сна», автоматический режим с учетом присутствия людей в комнате, программирование, отслеживание загрязнения системы, самоочистка, контроль содержания в воздухе кислорода и углекислого газа.

Чем современнее и дороже модель, тем больше в ней инноваций, причем не номинально-маркетинговых, а в большинстве случаев полезных, помогающих устранить такие традиционные недостатки кондиционеров, как большой расход электричества, засоряемость и то, что пользователи часто простужаются из-за них. Минусы сплит-систем: строго определенная площадь действия и ограниченные возможности места установки.



Настенная сплит-система. Внутренний блок

Напольные и потолочные сплит-системы

Название этого класса кондиционеров говорит о расположении внутреннего блока. Преимущества и недостатки — те же, что и у настенных моделей, а принципиальная разница заключается в направлении воздуха. При напольной установке воздух идет строго вверх, а поскольку по законам физики туда же стремится теплый воздух, то воздушные массы перемешиваются, и охлаждение происходит равномерно, без направленности в центр помещения.

При установке под потолком холодная струя проходит поверху помещения, строго под потолком, но тоже смешивается с теплым по естественным законам. С напольно-потолочными сплит-системами риск того, что вас продует, минимален.



Потолочный кондиционер

Кассетные сплит-системы

Внутренний блок (собственно, он и есть «кассета») монтируется в подвесной потолок, поэтому установка кассетного кондиционера требует ремонта помещения. Чаще всего такие кондиционеры можно встретить в офисах и больших помещениях. По мощности и охвату площади они заменяют несколько кондиционеров, равномерно и быстро охлаждая весь объем. Выглядят эстетично, не портят интерьер.

Кассетные кондиционеры редко устаналивают в квартирах, они дороги, но для больших студий это отличное решение. Еще существуют канальные колонные сплит-системы, они могут использоваться для больших домов и распределять воздух по каналам на несколько помещений. Внутреннему блоку такой системы требуется много места, его удобно размещать в подсобке.



Кассетный кондиционер

Мобильные напольные кондиционеры-моноблоки

Решение, кажущееся заманчивым: не требуется сложный монтаж (можно вывести воздуховодный гофрированный шланг в окно), можно пользоваться одним прибором для разных комнат, можно взять на дачу. Но у мобильных кондиционеров есть несколько минусов: они недешевы (иногда дороже сплит-систем), шумны, охлаждают хуже, чем сплит-системы (мощность охлаждения меньше при большом расходе энергии).

Образующийся на испарителе конденсат в некоторых моделях собирается в специальном отсеке, и несколько раз в день его надо выливать (лучше выбирать модель с испарением конденсата). Большинство мобильных кондиционеров не работают на обогрев, как сплит-системы. Ну, и то, что они «совсем не требуют монтажа» — это преувеличение. Воздуховод часто выводится через стеклопакет, и тогда нужен монтаж в окно с заменой одного стекла. Кроме того, мобильный кондиционер нельзя перемещать по всей квартире, как об этом часто говорят — длина воздуховода составляет не больше полутора-двух метров.



Мобильный кондиционер