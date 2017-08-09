Как выбрать хорошую мультиварку до 2000 рублей: десять правил

Мультиварка в нашей стране пережила такой пик популярности, какой не снился ни одному другому виду бытовой техники. Их завезли такое количество, что оно будет удовлетворять спрос на них еще несколько лет. При этом компании продолжают придумывать новинки с разными удивительными функциями и режимами. А модели попроще, как говорили в СССР, «выбрасывают» в магазинах эконом-класса, дешевых супермаркетах и на распродажах в самых неожиданных местах. Соблазн купить мультиварку за 1500–2500 рублей велик, но ведь и их вы заработали, а не нашли, верно? Наша инструкция поможет сберечь деньги и нервы.

Проверьте цену и отзывы на конкретную модель в Интернете

Это очень просто, но в большинстве случаев убережет от покупки заведомо неудачной мультиварки: если у нее есть системные недостатки, то отзывы это отразят; если она обычная и не отличается ничем выдающимся, но в целом за свои деньги вполне качественная — тоже.

Обратите внимание на меню и панель управления

Если меню и панель управления не русифицированы, это говорит не только о том, что мультиваркой будет неудобно пользоваться, особенно, если у нее много программ. Чаще всего это говорит о том, что техника либо «серая», и ее происхождение и безопасность не могут быть подтверждены сертификатами (мы подробно рассказывали о маркировке разных сертификатов), либо что модель из очень-очень старой партии: лет 7–10 назад меню мультиварок даже вполне уважаемых производителей не были русифицированы. А очень старая техника, которая залежалась на складе, может преподнести сюрпризы: электронная начинка и материалы корпуса могли пострадать.

Инструкция и книга рецептов должны быть на русском языке

И в ней вы легко и непринужденно должны найти несколько важных параметров. Например, отключается ли автоматический подогрев, как настроить таймер отсрочки старта, можно ли вручную установить температуру и время приготовления (в дешевых моделях могут быть только автоматические программы, но вы должны это знать заранее).

Резкий запах пластика или силиконового уплотнительного кольца может выветриться при использовании, а может и остаться. Партию «пахучих» мультиварок могли забраковать и «выбросить» по дешевке. А вам в ней еду готовить.

Возьмите чашу в руки

Чаша должна быть ощутимо тяжелой или хотя бы «средней тяжести». Толщина дна — не меньше 3-4 мм, стенок — не меньше 2–3 мм, а лучше больше. Тонкая и легкая чаша быстро выйдет из строя, одно только антипригарное покрытие должно быть обязательно нанесено в несколько слоев. Сложная структура дна — например, ромбовидная или сотовая — это плюс. Наличие у чаши не нагревающихся ручек или прихваток в комплекте — двойной плюс, говорящий о «благородном происхождении»: эта модель не задумывалась, как супердешевая.



Чаша: проверяем толщину и вес

Обратите внимание на антипригарное покрытие чаши

У большинства дешевых мультиварок на чашу нанесено внутреннее антипригарное покрытие из тефлона, есть буквально несколько моделей в этой ценовой категории с керамическим покрытием. Антипригарные свойства тефлона не хуже, но керамика прочнее и вообще говорит о том, что изначально мультиварка принадлежит не к экономическому, а среднему ценовому сегменту. Часто высокопрочные покрытия имеют необычный цвет: бронзовый, коричневый, серый, красноватый, нередко оно или очень глянцевое, или с вкраплениями — зернистое.

Потрите мультварку

Мультиварка — не волшебная лампа Аладдина, но одно ваше желание она исполнит: узнать, не сделана ли она на коленке из самых дешевых материалов. Энергично потрите надписи, логотип и рисунки на корпусе. Абсолютно реальны случаи, когда они стираются пальцем (не только на мультиварках, но и, например, на дешевых микроволновках). Уровень такой техники не надо выяснять за свои деньги.

Откройте крышку и отсоедините её внутреннюю часть — экран

Если экран несъемный, вы это поймете: не будет клапанов, при нажатии на которые он отсоединяется. Это уже говорит о том, что пользоваться мультиваркой неудобно: не сможете содержать ее в чистоте, ведь съемный экран легко помыть, и доступ к паровому отверстию и крышке тоже есть с внутренней стороны. Экран снимается? Хорошо, а теперь установите его на место. Если все происходит легко, это говорит о том, что эргономика вообще продумана и качество сборки нормальное.



Внутренняя часть крышки: здесь съемная - внизу есть клапаны

Найдите контейнер для слива конденсата

Он расположен снаружи на задней стенке мультиварки. Контейнер для конденсата — мелочь, но его наличие говорит о продуманности конструкции в целом, отсутствие — о стремлении производителя сэкономить даже на ерунде.



Клапан может быть и сбоку: у мультварки слева так и есть

Обратите внимание на мощность мультиварки

Максимальная потребляемая мощность должна быть написана на дне мультиварки. Средний показатель для моделей экономического сегмента — 700 Вт. Если мощность выше — это хорошо, прибор будет быстро разогреваться и хорошо обжаривать (программа обжарки как раз работает на самой высокой мощности). Если мощность 600 Вт и ниже, то прибор подойдет для варки, тушения, томления, но обжарить в нем мясо или овощи для супа будет трудно, выпечка тоже может не получиться.