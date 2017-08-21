Lenovo представила три игровых десктопа Legion с поддержкой виртуальной реальности

Компания Lenovo представила три игровых десктопа серии Legion на выставке gamescom 2017. Как отмечает производитель, настольные компьютеры в форм-факторе Tower Legion Y920, Y720 и Y520, сразу поддерживающие технологии виртуальной реальности.





Самая старшая модель Lenovo Legion Y920 создана на базе четырехъядерного процессора 7 поколения Intel Core i7-7700K. По словам Lenovo, он способен работать с самыми ресурсоемкими играми, от шутеров от первого лица (FPS) до атмосферных космических симуляторов. Модель комплектуется различными видеокартами, самая мощная из которых — NVIDIA GeForce GTX 1080 с 8 ГБ. Десктоп может оснащаться до 32 ГБ разгоняемой памяти DDR4 2800 ГГц Corsair Vengeance Lpx. Опционально доступна интегрированная система жидкостного охлаждения Asetek.

Десктоп Lenovo Legion Y720 Tower тоже поддерживает технологии виртуальной реальности и построен на базе процессора 7 поколения Intel Core i7-7700 и работает под управлением Windows 10. Опционально десктоп оснащается оперативной памятью Intel Optane объемом до 16 ГБ. Доступны несколько вариантов видеокарт, самая мощная из которых — NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 ГБ памяти.

Самая младшая модель, Lenovo Legion Y520 Tower, также готова к VR, оснащается Intel Core i7-7700 и видеокартами вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1060. Кроме того, обладатели десктопов Y520 получают предустановленное приложение Lenovo Entertainment Hub, открывающее доступ к каталогу кодов популярных видеоигр, некоторые из которых поддерживают формат VR.

ПК появятся на полках российских магазинов осенью 2017 года. В Европе они появятся в сентябре по цене от 2299, 1299 и 749 евро, соответственно.