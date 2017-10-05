Последний день Стива Джобса

5 октября 2011 года умер Стив Джобс. Обычно мы не пишем о днях рождения или смерти изобретателей, но в этот должны сделать исключение. Ведь техника наших дней могла бы быть совсем иной, продолжи Джобс свой путь.

Стив Джобс умер в своём доме в Пало Альто, как обычно пишут, «после продолжительной болезни». Еще в 2003 году у него диагностировали рак поджелудочной железы, однако известный особым нравом пациент отказался от хирургического вмешательства и предпочёл альтернативное лечение: вегетарианскую диету, иглоукалывание, траволечение. Затем была-таки операция, метастазы, химиотерапия, осложнения, пересадка печени — но все старания подарили Джобсу только 8 лет жизни.

Пользователи Твиттера писали о смерти Стива Джобса 10 тысяч сообщений в секунду. Компании Apple и Microsoft приспустили флаги в штаб-квартирах. Президент США обратил внимание на то, что многие в мире узнали об уходе Джобса через устройство, которое он изобрёл.

Стив Джобс создал со Стивом Возняком компанию Apple и был и неё изгнан. Он основал компанию NeXT, разрабатывавшую рабочие станции (иначе говоря, мощные профессиональные персональные компьютеры). Он основал (преобразовал из подразделения Lucasfilm) студию Pixar, перевернувшую компьютерную анимацию. Он вернулся в Apple и сделал её самой дорогой компанией на планете. А наработки NeXT, кстати, пригодились в Mac OS X и iOS.



Стив Джобс представляет белый iPhone 4

Джобс изменил шесть отраслей: персональные компьютеры, мобильные телефоны, рынок цифровой музыки, анимационные фильмы, электронные книги и интернет-планшеты. Конечно, справедливо утверждение, что многие из его изобретений позаимствованы или даже украдены у тех, кто не смог оценить свои идеи. Но он смог их реализовать.

Впрочем, не все отзывались о Джобсе положительно. Ричард Столлман из Фонда свободного ПО, сказал так:

Умер Стив Джобс, пионер компьютера как разукрашенной тюрьмы, придуманной с целью отнять у глупцов свободу

Приближенные к Джобсу говорили после его смерти, что он оставил Apple идеи для новых устройств еще на год. Даже если это так, iPhone 4S был его последним творением. По признанию нынешних руководителей Apple, Стив просил их не пытаться копировать его стиль, а действовать самостоятельно. Возможно, они нашли свой путь, но слова «При Джобсе такого не было!» (обычно в гневной коннотации) давно стали мемом.

5 октября 1991 года вышла первая публичная версия Linux под номером 0.02 — финский программист Линус Торвальдс пригласил потестировать её всех желающих.

За несколько месяцев до этого внимание Торвальдса привлекла компактная операционная система — MINIX. Но он был разочаровал её лицензионным соглашением, которое допускало использование продукта лишь в образовательных, но не коммерческих целях. Поэтому он решил сделать свободную альтернативу.

По сути Торвальдс написал собственное ядро операционной системы и драйвера, а необходимые для работы с ОС утилиты нашлись в проекте GNU (изначально тот создавался для обеспечения системы Unix свободным ПО).

Для компиляции и установки самой первой версии Linux требовалась всё та же система MINIX. Кроме того, Торвальдс честно говорил, что это «программа для хакеров, созданная хакером». Он вообще любил подчёркивать свою принадлежность к этой субкультуре.

Интересно, что имя «Linux» новой операционной системе дал не её создатель. Более того, Линуса даже не спросили! Изначально Торвальдс собирался назвать разработку «Freax» — от слов free (свободный) и freak (фрик, ботаник), а также буквы ‘x’ в качестве отсылки к Unix. Именно так называлась папка на файловом сервере Хельсинского университета, куда он закачал исходные коды. Но администратор сервера посчитал «Freax» плохим названием, и самовольно переименовал её в «Linux». Неизвестно, был ли Линус возмущён таким покушением, но новое имя систем его устроило.

Linux быстро обрел популярность среди энтузиастов, а позже и среди системных администраторов. К разработке и тестированию подключились сотни тысяч программистов. При этом новый код оставался открытым.



Рабочий стол современного Linux Mint

Сегодня Linux — третья по популярности пользовательская операционная система. По правде говоря, она первая с конца, если брать хоть сколько-нибудь значимые разработки. Тем не менее, в начале 00-х правительства некоторых стран всерьёз рассматривали возможность перевода учреждений с Windows на Linux. К тому времени уже существовали и достаточно функциональные офисные пакеты для Linux. Однако на деле переход к свободному ПО оказался сложным, а значит, дорогим.

Самое же большое численное распространение Linux получил с выходом Android. Да, эта мобильная ОС — старый добрый «Линукс», адаптированный для мобильных устройств.