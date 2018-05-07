День, когда появилось радио

С 1945 года 7 мая объявлено днем радио. До сих пор ходят споры о том, кто же первым представил это изобретение. Во многих западных странах отцом радио по-прежнему считают Гульельмо Маркони, хотя некоторые высказываются за такие известные личности, как Генрих Герц, Яков Наркевич-Иодко и Никола Тесла. Но мы-то знаем правду! 7 мая 1995 года на торжественном мероприятии ЮНЕСКО, посвященном 100-летию создания радио, совет директоров Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) отметил демонстрацию Александра Степановича Попова как веху в электротехнике и радиоэлектронике. Статья в разделе «История» на официальном сайте IEEE утверждает, что А. С. Попов действительно был первым, но был вынужден подписать соглашение о неразглашении, связанное с преподаванием в Морской инженерной школе.

Само изобретение было представлено 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества, где и был произведен первый сеанс радиосвязи.



Почтовая марка, посвященная дню радио

А ещё в этот день...

7 мая 2012 года компания Micron сообщила о создании своего первого модуля памяти DDR4. Рабочие образцы были отправлены всем партнерам, а полномасштабный выпуск планировалось начать в 2013 году. Однако первой настольной платформой, работающей с DDR4, стала LGA2011-v3, включающая в себя системные платы на базе логики X99 Express и центральные процессоры семейства Haswell-E. Они были представлены только 29 августа 2014 года. Примечательно, что ассоциация JEDEC начала разработку стандарта DDR4 еще в далеком 2005 году.

Даже сегодня данный тип ОЗУ можно охарактеризовать как редкий и дорогой. Как мы уже писали, с DDR4 работает всего одна платформа для настольных компьютеров. Однако уже в следующем году ожидается, что этот стандарт обретет должную популярность. Плюс подешевеет. Во многом это связано из-за того, что будут представлены процессорные линейки Intel Skylake и AMD Zen, которые будут оснащены встроенным контроллером DDR4.

Более подробно об этой технологии вы можете прочитать в нашей статье.



Эволюция памяти DDR

7 мая 2014 года был представлен флагманский смартфон Huawei Ascend P7. Новая модель оказалась чуть толще своего предшественника (6,5 мм против 6,18 мм у Ascend P6), зато заметно улучшились характеристики. Так, устройство обзавелось системой-на-кристалле HiSilicon Kirin 910T. В ее состав входит четырехъядерный ARM Cortex-A9, функционирующий со скоростью 1,8 ГГц, и графический процессор Mali-450 MP4. Объем ОЗУ составляет 2 Гбайт, ПЗУ — 16 Гбайт, которые за счет слота microSD можно расширить еще на 32 Гбайт.

Встроенный беспроводной модуль обеспечивает поддержку LTE с максимальной пропускной способностью до 150 Мбит/с. Естественно, есть оснащение адаптерами Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC и приемником GPS/ГЛОНАСС.

Ascend P7 оснащен тыловой камерой Sony BSI CMOS четвертого поколения разрешением 13 Мп и объективом с максимальной диафрагмой F/2,0. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Собственно говоря, спустя год этот смартфон все еще популярен. Правда, 15 апреля был представлен новый флагман — Ascend P8.



Huawei Ascend P7