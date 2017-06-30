Motorola выпустила камеру Verve Cam+ для трансляций со смартфона

Без особого шума Motorola выпустила камеру Verve Cam+, предназначенную главным образом для проведения живых трансляций. Камера подключается к смартфону по Wi-Fi или Bluetooth, пользователь может легко редактировать изображение и видео, а также стримить на сервисы вроде YouTube.





Через приложение на смартфоне также есть доступ в различным функциям вроде видоискателя и эффектов. Motorola Verve Cam+ не имеет собственной встроенной памяти, в качестве накопителя можно использовать карточку формата microSD объемом до 32 ГБ. Камера может снимать 2.5K-видео на скорости 30 кадров в секунду продолжительностью до 45 минут.

На данный момент Motorola Verve Cam+ доступна в онлайн-магазине Amazon по цене $108.