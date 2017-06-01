Опубликован новый геймплей Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Издательство Activision вместе с командой разработчиков Vicarious Visions выложили в сеть новое видео ожидаемого сборника платформеров Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. В ролике представлен 19 уровень Crash Bandicoot 3: Warped.

Напомним, что проект был анонсирован на конференции PlayStation Experience 2016; там же был представлен первый ролик и кадры игрового процесса сборника ремастеров Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Оригинальная трилогия, некогда покорившая владельцев первой PlayStation, в 2017-ом доберется до PlayStation 4. Релиз намечен на 30 июня.

Речь идет не просто о HD-ремастерах, а об играх, перерисованных заново и созданных буквально с нуля. Новые элементы, более совершенный игровой процесс и система автоматических сохранений прилагаются! Издавать сборник будет Activision.