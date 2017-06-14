Final Fantasy XV: Episode Prompto появится 27 июня 2017 года

Square Enix сообщила, что дополнение к Final Fantasy XV, Episode Prompto, появится уже 27 июня 2017-го года. В этот же день, ролевая игра также получит некоторые другие, бесплатные обновления. Например, в мире игры появится новая версия автомобиля героев, «Регалия Тип-Д», способная ездить по бездорожью и прыгать.

Кроме того, команда разработчиков работает и над другими платными дополнениями, которые появятся в будущем. Позднее выйдут Episode Ignis и многопользовательское DLC под названием Comrades.