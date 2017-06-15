Square Enix задумывается о возвращении Legacy of Kain

Компания Square Enix решила вспомнить о вампирской франшизе Legacy of Kain. Однако, весьма неожиданным для поклонников стало заявлении о возможной разработке проектов в этой вселенной инди-студиями. В своем Twitter Фил Эллиот (Phil Elliot) из Square Enix заявил: «Насколько будет интересная IP Legacy of Kain, если мы начнем продавать лицензии инди-студиям».

К примерам такого сотрудничества с независимыми разработчиками Эллиот приводит Fear Effect Sedna от французов из Sushee.

Напомним, что последней игрой в серии Legacy of Kain была многопользовательская Nosgoth, серверы которой были отключены в 2016-ом году.