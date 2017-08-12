Warcraft 3 получила собственный тестовый регион

Компания Blizzard Entertainment объявила о запуске первого официального PTR (Тестовый игровой мир/регион, Public Test Realm/ Region) для игры Warcraft 3. Об этом сообщил Пит Стилвелл (Pete Stilwell), главный разработчик в подразделении классических игр, на форуме компании.


Отметим, что стратегия Warcraft III: Reign of Chaos вышла в далеком 2002 году и для запуска тестового региона разработчикам потребовалось добрых пятнадцать лет. PTR доступен всем желающим для Windows и macOS.

Сейчас Blizzard тестирует на нем очередной апдейт с новыми пулами карт для сражений 1v1, 2v2, 3v3, 4v4 и "Каждый сам за себя" и рядом улучшений баланса, механики и так далее.

Источник
Blizzard
Теги
игра WINDOWS BLIZZARD MACOS WARCRAFT

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