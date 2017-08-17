PlayerUnknown’s Battlegrounds разошлась тиражом 7 миллионов копий

Многопользовательская забава PlayerUnknown’s Battlegrounds, появившаяся в раннем доступе Steam в начале 2017 года, пользуется невероятной популярностью среди игроков, а также среди стримеров на Twitch.

Успех игры уже подсчитали в SteamSpy. Оказалось, что за боевик проголосовали рублем (а также долларом, евро и другой валютой) 7 000 000 человек.

Также сообщается, что было проведено 10 000 000 матчей, общая продолжительность всех игр составила 26 000 лет. Одновременно в PlayerUnknown’s Battlegrounds играли 617 000 человек — а это больше, чем в Counter-Strike: Global Offensive и почти столько же, сколько в Dota 2.

Финальный релиз PlayerUnknown’s Battlegrounds состоится до конца этого года.

Источник
Metro Co Uk
Теги
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