Microsoft представила Xbox One S в стиле Minecraft

Одновременно с началом приема предварительных заказов на новую игровую приставку Xbox One X, компания Microsoft анонсировала еще одно издание консоли Xbox One S. Комплект под названием Xbox One S Minecraft Limited Edition будет выпущен ограниченным тиражом и выполнен в стиле культовой игры Minecraft.


В комплект войдет приставка с накопителем на 1 ТБ и игровой контроллер с орнаментом в стиле пиксельной графики, на приставку установлены системные звуки Minecraft, также прилагается игра Minecraft с с коллекцией скинов Redstone (Красная пыль).

Выход в продажу Xbox One S Minecraft Limited Edition запланирован на 3 октября 2017 года по рекомендованной розничной цене 399 долларов США. Прием предварительных заказов уже начался, приставка появится на всех рынках присутствия Xbox One, за исключением Китая и Бразилии.

Источник
Xbox
Теги
Microsoft игровая приставка XBOX Minecraft Xbox One S

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