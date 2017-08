Ubisoft рассказала об особенностях Assassin's Creed: Origins для Xbox One X

Компания Ubisoft рассказала, какие улучшения в Assassin's Creed: Origins ожидают игроков, решивших купить ее для самой мощной игровой приставки в истории Xbox One X. Также был представлен ролик:

На Xbox One X новинка предстанет в разрешении 4K. Ожидается улучшение качества теней (они четче, детальнее), увеличение дальности прорисовки в два раза, более четкие текстуры, поддержка HDR (закаты будут куда красивее, чем на PS4 и простом Xbox One). Любопытно, что на Xbox One X изображение рендерится в 4K на любых экранах, даже тех, которые поддерживают исключительно 1080p.

Предусмотрена поддержка аудио функции Dolby Atmos.

Также в Ubisoft пообещали сделать переход между игрой за героя Байека и его орлом моментальным, без подзагрузок.