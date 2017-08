Pillars of Eternity: Complete Edition вышла на PS4 и Xbox One

Студия Obsidian Entertainment выпустила издание своей игры Pillars of Eternity для игровых приставок. Pillars of Eternity: Complete Edition включает в себя полную версию RPG, а также два больших дополнения, The White March I и The White March II.

Также было представлено релизное видео:

Судя по отзывам, консольная версия оказалась не хуже компьютерной, игра получает высокие оценки в прессе и может похвастаться переработанным под джойстик интерфейсом.

В главной роли выступает "Хранитель", который умеет видеть чужие души и связываться с ними. А действие разворачивается в мире Эора, где после гибели богов начали рождаться дети без души.