Pillars of Eternity: Complete Edition вышла на PS4 и Xbox One

Студия Obsidian Entertainment выпустила издание своей игры Pillars of Eternity для игровых приставок. Pillars of Eternity: Complete Edition включает в себя полную версию RPG, а также два больших дополнения, The White March I и The White March II.

Также было представлено релизное видео:

Судя по отзывам, консольная версия оказалась не хуже компьютерной, игра получает высокие оценки в прессе и может похвастаться переработанным под джойстик интерфейсом. 

В главной роли выступает "Хранитель", который умеет видеть чужие души и связываться с ними. А действие разворачивается в мире Эора, где после гибели богов начали рождаться дети без души. 

Источник
YouTube
Теги
игры Pillars of Eternity

Комментарии

Из рубрикиИгры
Obsidian отказалась от создания игры по "Игре Престолов" в 2005 году
Fatstark работает над Warhammer: Vermintide 2
Названы бесплатные игры для подписчиков PS Plus в сентябре 2017 года

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 179
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 89
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29