Nintendo закрывает свою первую мобильную игру Miitomo

Компания Nintendo сообщила о грядущем закрытии своей первой мобильной игры Miitomo. Она прекратит работу 9 мая 2018 года, с сегодняшнего дня, 25 января прекращают продаваться монетки Miitomo.


Пока приложение не завершит работу, разработчики предоставляют за вход ежедневные бонусы в виде монеток Miitomo и игровых талонов, чтобы пользователи по-прежнему могли играть в Mii-пад и пользоваться другими функциями, такими как Магазин Miitomo. С 9 мая при запуске приложения появится сообщение о завершении работы, все функции станут недоступны.


Напомним, игра вышла в марте 2016 года для устройств на базе мобильных операционных систем Android и iOS. Miitomo, что расшифровывается как "Mii Friends", представляет собой по сути условно-бесплатное социальное приложение, также доступны покупки внутри приложения. В нем используются аватары Mii, с помощью которых можно общаться с друзьями.

Источник
Nintendo
Теги
смартфон ANDROID планшет игра IOS NINTENDO Miitomo

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