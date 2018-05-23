Epic Games раздаёт Unreal бесплатно

Компания Epic Games в честь 20-летнего юбилей культового шутера Unreal устроила аттракцион невиданной щедрости. Комплект Unreal Gold с оригинальной игрой Unreal и дополнением Return to Na Pali предлагается бесплатно в Steam и GOG.com.


Акция продлится до до пятницы, 25 мая 2018 года. Также в GOG доступны ещё неделю другие части серии со скидками, включая Unreal 2: The Awakening, Unreal Tournament и Unreal Tournament 2004.

Оригинальная Unreal вышла 22 мая 1998 года и положила начало культовой серии шутеров от первого лица, сделавшей студию Epic Games знаменитой. Также игра дала название игровому движку Unreal Engine и представляет его возможности в действии. Движок доступен для лицензирования сторонними разработчиками.

Источник
Epic Games
Теги
игра халява Epic Games Unreal

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