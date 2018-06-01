«Это Спарта!» Ubisoft анонсировала следующий Assassin’s Creed

Компания Ubisoft сделала предварительный анонс следующей игры в серии Assassin's Creed. Она получила название Assassin's Creed Odyssey. Небольшой тизерный ролик опубликован в официальном Twitter разработчиков игры.





В ролике показан культовое спинывыние противника в пропасть в стиле «This is Sparta!», а также логотип и само название игры. Подробности будут представлены на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2018, которая пройдёт с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе. Презентация Ubisoft состоится за пару дней до открытия E3 для публики — 11 июня, начало в 23:00 по московскому времени.





По предварительным данным, сюжет игры развернётся в Древней Греции, игроки смогут выбрать между двумя персонажами, а релиз состоится осенью 2018 года.