В Call of Duty: WWII появится Сталинград

Компания Activision опубликовала трейлер третьего набора DLC для игры Call of Duty: WWII. Оно получило название United Front и станет доступно 26 июня для игровой приставки Sony PlayStation 4, для Xbox One и PC релиз состоится на месяц позднее.


United Front добавляет три сетевых карты — Stalingrad, Market Garden и Monte Cassino. На карте Stalingrad развернётся знамменитая битва с двумя большими базами в разных концах карты города. Market Garden разворачивается в декорациях Голландской операции с кодовым названием «Огород». Monte Cassino переносит действие в итальянскую деревушку рядом с горным монстырём.



В режиме «Война» появится операция «Суперчардж» в Северной Африке с отъёмом провианта нацистов и взрывом моста. Также обещан «уникальный» эпизод режима «Зомби Рейха» с новыми героями.


Источник
Call of Duty
Теги
игра CALL OF DUTY Activision Call of Duty: WWII

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