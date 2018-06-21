В Call of Duty: WWII появится Сталинград

Компания Activision опубликовала трейлер третьего набора DLC для игры Call of Duty: WWII. Оно получило название United Front и станет доступно 26 июня для игровой приставки Sony PlayStation 4, для Xbox One и PC релиз состоится на месяц позднее.





United Front добавляет три сетевых карты — Stalingrad, Market Garden и Monte Cassino. На карте Stalingrad развернётся знамменитая битва с двумя большими базами в разных концах карты города. Market Garden разворачивается в декорациях Голландской операции с кодовым названием «Огород». Monte Cassino переносит действие в итальянскую деревушку рядом с горным монстырём.







В режиме «Война» появится операция «Суперчардж» в Северной Африке с отъёмом провианта нацистов и взрывом моста. Также обещан «уникальный» эпизод режима «Зомби Рейха» с новыми героями.



