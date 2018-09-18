ASUS раздаёт коды активации Call of Duty: Black Ops 4

Компания ASUS объявила о запуске совместной акции бренда ROG (Republic of Gamers) и компанией Activision в преддверии выхода компьютерной версии игры Call of Duty: Black Ops 4.


В рамках акции, при приобретении определенных продуктов ROG покупатели получат код активации компьютерной версии игры Call of Duty: Black Ops 4 в подарок.

Кроме того, разработчики из компании Activision вместе со специалистами ROG интегрировали эффекты настраиваемой светодиодной подсветки AURA Sync на совместимых устройствах в игровой процесс и привязали их к внутриигровым событиям Call of Duty: Black Ops 4.

С помощью технологии AURA Sync можно синхронизировать цвета и эффекты светодиодной подсветки на различных совместимых устройствах – настольных компьютерах, наушниках, клавиатурах, материнских платах, ноутбуках и мышах. В результате, подсветка реагирует на внутриигровые действия и события, помогая глубже погрузиться в атмосферу игры.

Источник
ASUS
Теги
игра ASUS халява CALL OF DUTY Call of Duty: Black Ops 4

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Lenovo предлагает пенсионерам заработать деньги игрой в Counter-Strike
Ferra.ru проведет трансляцию анонса iPhone XS
Спустя два года игра Pokemon Go вышла в России

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 150
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 86
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 56
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 55