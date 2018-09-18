ASUS раздаёт коды активации Call of Duty: Black Ops 4

Компания ASUS объявила о запуске совместной акции бренда ROG (Republic of Gamers) и компанией Activision в преддверии выхода компьютерной версии игры Call of Duty: Black Ops 4.





В рамках акции, при приобретении определенных продуктов ROG покупатели получат код активации компьютерной версии игры Call of Duty: Black Ops 4 в подарок.

Кроме того, разработчики из компании Activision вместе со специалистами ROG интегрировали эффекты настраиваемой светодиодной подсветки AURA Sync на совместимых устройствах в игровой процесс и привязали их к внутриигровым событиям Call of Duty: Black Ops 4.

С помощью технологии AURA Sync можно синхронизировать цвета и эффекты светодиодной подсветки на различных совместимых устройствах – настольных компьютерах, наушниках, клавиатурах, материнских платах, ноутбуках и мышах. В результате, подсветка реагирует на внутриигровые действия и события, помогая глубже погрузиться в атмосферу игры.