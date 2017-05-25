10 лучших ремейков и ремастеров игр

Сергей Калашников, 

Развитие технологий и увеличение мощности компьютеров и консолей — чем не повод переделать старые игры на новый лад? Мы выбрали десять лучших ремейков и «перерисовок».

Resident Evil 

Ремейк Resident Evil изначально вышел в 2002-ом году на Nintendo GameCube и смог похвастаться красивой графикой и еще более пугающей атмосферой, чем оригинал 1996-го года. Затем игру портировали на Wii, а после она вышла в виде ремастера ремейка (только вдумайтесь) в 2015 году на PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и PC. 

The Secret of Monkey Island: Special Edition

Для тех, кто хотел познакомиться с классикой адвенчуростроения образца начала 1990-х, но не желал ломать глаза о страшные пиксели, в 2009 году выпустили перерисованную The Secret of Monkey Island. Фирменный юмор и замечательные загадки в Special Edition — на своих законных местах.

Metal Gear Solid: The Twin Snakes

В 2004 году на GameCube вышла перерисованная версия Metal Gear Solid, изначально вышедшей на PlayStation за номером один в 1998 году. В обновку попали и элементы геймплея Metal Gear Solid 2. Лучший способ познакомиться с классикой.

Oddworld: New 'n' Tasty

Идеальный ремейк великолепной адвенчуры справа-налево образца 1997 года. Переделанная версия появилась в 2014 и оказалась более чем уместной. Причем как для тех, кто хочет вспомнить, так и для тех, кто с этой вселенной сталкивается впервые. 

Grand Theft Auto V для PC/Xbox One/PS4

Пятая Grand Theft Auto на современных консолях PS4 и Xbox One, а также на PC, выглядит и играется куда лучше, чем на устаревших Xbox 360 и PS3. И дело не только в улучшенной графике, но еще и в действительно уместном режиме от первого лица.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

На Nintendo 64 в нашей стране играли не так много людей, а вот 3DS есть почти у каждого поклонника японской платформы. И, таким образом, одна из лучших игр в истории индустрии выпущенная заново оказалась более чем уместной. Теперь познакомиться с шедевром может любой.


Persona 4 Golden

Persona 4 Golden для Vita куда лучше, чем просто Persona 4 для PlayStation 2. Все дело в дополнительных персонажах, полноценных новых сюжетных ветках и в общем и целом огромном количестве всевозможного контента. Игра на сотню другую часов.

The Last of Us: Remastered

Ремастер The Last of Us сумел порадовать более качественной и сочной картинкой, а также дополнением Left Behind в комплекте. Впрочем, если вы уже играли на PS3, повторять вряд ли следует, всем остальным, напротив, начинать стоит именно с версии для PS4.

DuckTales: Remastered

Попросту идеальный ремейк культового платформера 8-битной эпохи — для тех, кто хочет почувствовать себя снова молодым. Симпатичная анимация, красивый рисунок, знакомые из детства голоса. Попробуй тут не расплачься. 

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate получил по-настоящему королевское переиздание: с новыми персонажами, дополнительными квестами, высоким разрешением, а в итоге, даже полноценным новым дополнением, которое вполне тянет на полноценную новую игру. 

Автор
Сергей Калашников
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