10 самых высокобюджетных игр в истории

Некоторые игры обходятся дороже даже самых крутых голливудских блокбастеров. Рассказываем о самых дорогих играх, на разработку и рекламу которых потратили больше, чем годовой бюджет какой-нибудь небольшой страны.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ($250 000 000)

Разработка самой игры стоила Activision довольно скромные 50 миллионов долларов. Однако на маркетинг ушло еще 200 миллионов. В результате бюджет вырос до 250 000 000 долларов. Впрочем, заскриптованная наглухло шутер-забава довольно быстро окупилась.





Destiny (около $500 000 000)

На разработку ушли внушительные 140 млн долларов. Затем столько же потратили на рекламу. Но и на этом издатель, все та же Activision, не остановился. Общий бюджет со всеми дополнениями и доработками приблизился к половине миллиарда.

Grand Theft Auto V ($265 000 000)

На пятую GTA непосредственно потратили 137 млн долларов. Затем еще 128 миллионов ушло на раскрутку и маркетинговую кампанию. Результат, впрочем, впечатлил. Игроки получили самую яркую и самую грандиозную GTA в истории. Спасибо, Rockstar.

Star Wars: The Old Republic (больше $200 000 000)

На эту MMORPG, над которой работала команда из более чем 800 человек на протяжении шести, лет ушло больше 200 миллионов долларов.

Final Fantasy VII ($145 000 000; учитывая инфляцию и курс доллара $216 000 000)

Самая любимая часть в истории франшизы Final Fantasy также стала еще и самой дорогой в истории японского издательства номер один. Разработка, впрочем, стоила не так дорого, всего 45 миллионов долларов. А вот на рекламу пришлось потратить куда больше, целую сотню! Учитывая инфляцию и курс доллара, Final Fantasy обошлась в 216 000 000 долларов.

Shenmue ($70 000 000; на сегодня около $100 000 000)

Создание и продвижение Shenmue в конце 1990-х годов обошлось Sega в 70 млн долларов, в современном эквиваленте это около сотни миллионов. В то время ничего более грандиозного, чем проработанный мир Shenmue, игроки попросту и представить себе не могли.

Max Payne 3 ($105 000 000)

Третья часть Max Payne 3 стоила издательству чуть больше сотни миллионов вечнозеленых бумажек. Результат впечатлил. Куда больше, чем кино по мотивам.

Grand Theft Auto IV (более $100 000 000)

Конечно, GTA IV оказалась значительно дешевле «пятерки», однако все равно входит в десятку наиболее дорогих игр в истории. В 2008 году казалось, что сильнее раздуть бюджет у игроделов уже не получится. Ошибались.

Red Dead Redemption ($100 000 000)

Rockstar — мастера дорогих игр. И Red Dead Redemption не стала исключением. На нее потратили больше сотни миллионов долларов. Зато в результате мы получили лучшую игру в истории о Диком Западе.

Deadpool ($100 000 000)

Откровенно проходных проектов в нашей десятке еще не было. Казалось бы, и быть не может, ведь речь о самых-самых дорогих играх в истории. Но нет, сумели. Причем, деньги выделила все та же Activision. Deadpool вошла в историю, как одна из самых дорогих никчемных игр за все время существования индустрии.