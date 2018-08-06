Почему с играми на PlayStation 4 всё даже хуже, чем было на PlayStation 3?

Денис Поповкин, 

Для PlayStation 4 выпущено немало весьма успешных игр. Да и Сама консоль уже продалась лучше, чем предыдущее поколение — PlayStation 3. Казалось бы — всё прекрасно, но кое-что не даёт нам покоя. Дело в том, что даже несмотря на рыночные успехи, всё равно игры на PlayStation 3 были… лучше.

В статье о причинах провала Xbox One мы уже писали, что всем рулит маркетинг. Дяди в костюмах решают, что будут хвалить или, наоборот, ругать простые люди, и от того, насколько хорошо эти дяди работают, те или иные устройства обретают славу успешных или неуспешных. Сами же объёмы продаж не всегда с этим статусом коррелируют.

И PlayStation 3 почему-то считается неуспешной. Хотя, как мы уже говорили, она всё равно обогнала Xbox 360 по продажам, пусть и совсем чуть-чуть. Но ведь главное — игры. Почему-то маркетологи PlayStation придумали моду на «эксклюзивы» только сейчас, хотя фактически уж какая консоль (не считая Nintendo) и славилась своими эксклюзивами — так это именно PlayStation 3.

Мало быть просто хорошей консолью — нужны разнообразные игры
Мало быть просто хорошей консолью — нужны разнообразные игры

Проблемные игры на PlayStation 4

Опять же, если брать картину в целом, а не концентрироваться только на успехах или только неудачах, то на PS4 есть как хорошие, удачные эксклюзивы, так и откровенно провальные. Об этом тоже стоит помнить, потому что миф «Sony гарантирует качество игр на своей консоли» — не более, чем маркетинговая фишка.

Неудачи — это не страшно. Они есть у всех. Ни одна компания (хоть разработчик, хоть издатель) не может выпускать стабильно идеальные игры — такого просто не бывает. У любой компании можно поискать «скелеты в шкафу» — те игры, которые публика встретила прохладно, но про которые как-то и вспоминать не принято. Плохое забывается быстрее.

У PlayStation 4 это Knack/Knack 2, Order 1886, Killzone: Shadow Fall и Little Big Planet 3 (ладно, LBP3 разрабатывалась для PS3 и на ней тоже вышла).

В-принципе, сюда можно подтянуть и Gran Turismo Sport, который не только проиграл своему главному конкуренту, Forza Motorsport 7, но и оказался гораздо хуже своих действительно качественных предшественников, Gran Turismo 5 и 6. И ведь эти последние две части вышли именно на PlayStation 3!

Gran Turismo Sport
Gran Turismo Sport

Кроме того, проблемы сопровождали и Driveclub с самого момента запуска. Сначала игра, рассчитанная на мультиплеер, не могла выйти в сеть, потом её обещали раздать в PlayStation Plus, но не раздали (это случилось сильно позже), а в конце концов и студию закрыли, так и не улучшив графику для PlayStation 4 Pro. Оказывается, студия, которая годами выпускала классные эксклюзивы для PlayStation 3, оказалась совершенно ненужной и не прибыльной для PlayStation 4.

Рафинированные блокбастеры

Поговорили о неудачных играх, давайте вспомним хорошие. Как мы уже говорили, «парад эксклюзивов» PlayStation 4, в общем-то, начался с Uncharted 4. У Bloodborne были довольно низкие продажи, да и в целом игра была тем же Dark Souls, но под другим соусом. Infamous: Second Son был хорошим, но далеко не систем-селлером.

Uncharted 4 — дело другое. Это великая игра, достойный продолжатель серии и одна из лучших видеоигр не только нынешнего поколения, но и вообще за всю историю данного вида искусства (мы ведь помним, что видеоигры — тоже искусство). Перед Uncharted, кстати, вышла не менее замечательная Ratchet&Clank — хоть это и был ремейк игры с PS2, но там очень многое переделали, так что всё равно добавим к нашему списку.

Не забудем и про переиздания трёх частей Uncharted с PlayStation 3, а также выпущенную позже The Lost Legacy — да, она послабее, но лишь если сравнивать с основными частями Uncharted. Скажем, тот же Order 1886 ей и в подмётки всё равно не годится.

Добавим сюда The Last Of Us. Да, это игра с PlayStation 3, но новую часть для PS4 мы ещё не скоро увидим.

Что ещё? Horizon Zero Dawn. Проект, вообще говоря, спорный, но назвать его плохим язык не поворачивается. Ну и God Of War, конечно же — одна из самых красивых (если не самая красивая) видеоигра в мире.

God Of War
God Of War

Стоило бы также отметить Until Dawn и Detroit: Become Human. Правда, Until Dawn разрабатывалась изначально для PlayStation 3 (!), но Detroit — уже самостоятельный проект.

Так вот. Что объединяет все эти успешные эксклюзивы PlayStation 4? За исключением «интерактивных фильмов» Until Dawn и Detroit, всё это… как бы сказать… «экшн-адвенчуры от третьего лица». Причём, сделанные по практически одинаковой схеме — как голливудские летние блокбастеры, а сюда уже и Until Dawn с Детройтом подходят.

Это не то, чтобы плохо. Если вам понравился фильм какого-то режиссёра — вы охотнее идёте на его новый фильм, даже если ничего о нём не знаете. Если вам нравятся фильмы по супергероям Marvel — вы охотно идёте на новый фильм по их комиксам и знаете, что вам ожидать. Если вы любите артхаус — вы с удовольствием бежите на фестиваль артхаусных фильмов, но если вам больше по душе Голливуд — то идёте в кинотеатр на очередную премьеру, которая зарекомендовала себя смачным трейлером. Даже если в нём супер-предсказуемые одинаковые шутки и спецэффекты, которые кочуют из фильма в фильм. В большинстве случаев вы получаете то, что ждали, плюс-минус.

В конце концов, лучше прогнозируемая скука, чем стресс от неожиданного разочарования. Поэтому единство стиля — это не так уж плохо. Во всяком случае, для тех, кому действительно нравятся такие «рафинированные блокбастеры» — ты просто покупаешь следующую игру, которую активно раскручивают те же ребята, что ранее пиарили тебе God Of War, и получаешь нечто похожее, только с другим сюжетом и героями.

Утерянное наследие PlayStation 3

Итак, мы выяснили, что объединяет успешные игры PlayStation 4. А какова общая черта неуспешных? По сути, её нет. И в этом и заключается вся соль! Все неудачные игры PlayStation 4 — разные! Все успешные — практически одинаковые. Прям как по Толстому, да.

Казалось бы — ну и что такого? Но проблема в том, что на PlayStation 3 было совсем не так.

Мы уже отметили, что некоторые успешные игры PS4, на самом деле, или пришли с PS3 или изначально разрабатывались для неё, или сделаны на основе игр с PS3. Успех PS4 — это, в любом случае, наследие PS3, и это нормально. Проблема только в том, что, к сожалению, внушительная часть этого наследия была утеряна. И эта часть — те самые «разные» игры. Непохожие друг на друга. В самых разных жанрах.

Wipeout HD
Wipeout HD

Если у вас никогда не было PlayStation 3, то вы вряд ли понимаете, о чём вообще тут речь. Попробуем объяснить так: на PlayStation 3 были потрясающие эксклюзивы практически во всех игровых жанрах! Платформеры, гоночные симуляторы, гоночные аркады, шутеры от первого лица, шутеры от третьего лица, интерактивное кино, RPG — разве что, стратегий не было. Взгляните на эту таблицу. Здесь мы отобрали самые известные эксклюзивы (то есть, не все подряд) на обеих консолях, сгруппировали по жанрам и проставили оценки с агрегатора Metacritics. Звёздочка означает, что игра изначально разрабатывалась для PlayStation 3, а восклицательный знак в скобках — что она также доступна и на PS4, хотя изначально вышла на PS3. Также мы не включали игры, перенесённые на PS4 с других консолей, не PS3 (это, например, Tearaway, тот же Ratchet&Clank, Shadow Of The Colossus и т.п.).

 

PlayStation 3

PlayStation 4

 

Игра

Оценка на Metacritics

Игра

Оценка на Metacritics

Шутеры

от

первого лица

Killzone 2

91

Killzone: Shadow Fall

73

Killzone 3

84

 

Resistance: The Fall Of Man

86

 

Resistance 2

87

 

Resistance 3

83

 

Платформеры

Little Big Planet

95

Knack

54

Little Big Planet 2

91

Knack 2

69

Little Big Planet 3 (!)

79

 

 

Гоночные

аркады

Motorstorm

84

Driveclub

71

Motorstorm: Pacific Rift

82

 

Motorstorm: Apocalypse

77

 

Ridge Racer 7

79

 

Wipeout HD (!)

87

 

 

LittleBigPlanet Karting

73

 

 

Гоночные

симуляторы

Gran Turismo 5 Prologue

80

GT Sport

75

Gran Turismo 5

84

 

Gran Turismo 6

81

 

 

Action RPG

Demon's Souls

89

Bloodborne

92

Слэшеры

God Of War 3 (!)

92

 

 

God Of War Ascension

80

 

Heavenly Sword

79

 

 

Интерактивное кино

Heavy Rain

87

Detroit: Become Human

78

Beyound Two Souls

70

*Until Dawn

79

Шутеры

от

третьего лица

Uncharted (!)

86

Uncharted 4

93

Uncharted 2 (!)

96

Uncharted: The Lost Legacy

84

Uncharted 3 (!)

92

Order 1886

63

Action-adventure

The Last Of Us (!)

95

Infamous: Second Son

80

Infamous

85

Horizon Zero Dawn

89

Infamous 2

83

God Of War

94

Metal Gear Solid 4

94

*The Last Guardian

82

Можно было бы составить такую же таблицу для Xbox One, но нет нужды — там было не так уж много эксклюзивов и на Xbox 360 (но тогда это почему-то никого не волновало — снова маркетинг), а в новом поколении это повторилось. Разве что, те эксклюзивы, что есть — они по-прежнему представлены в разных жанрах и имеют примерно такие же оценки, что и раньше. Короче, на Xbox One не изменилось практически ничего.

Что мы можем увидеть в этой таблице? В первую очередь, жанр слэшеров полностью пропал из эксклюзивов PlayStation 4, не считая переиздания God Of War 3. Новый God Of War — это уже не слэшер. Не та динамика боёв, не тот фокус геймплея, да и герой теперь занимает пол-экрана, для слэшера такое неприемлемо. Шутеры от первого лица представлены одной-единственной игрой, причём, оценённой довольно плохо и худшей в своей серии. То же касается гоночных аркад и гоночных симуляторов. Если б не переиздание WipeOut — было бы совсем тухло с аркадами, но даже WipeOut — не гонка на автомобилях.

Платформеры остались, но стали хуже. Интерактивное кино осталось на прежнем уровне. Живут и процветают лишь два жанра: шутеры от третьего лица (хотя туда и затесался позорный Order 1886), а также action-adventure.

Но последнее, вообще говоря, не жанр как таковой — это помесь разных жанров. Что-то вроде «поп-музыки» (в этом нет ничего плохого — так, на всякий случай, отмечаем). Тем более, в новый God Of War и в Horizon Zero Dawn щедро отсыпали (зачем-то) и RPG-элементов.

А знаете, почему? Просто потому, что это модно. А почему это модно? Потому, что вышли отличные RPG — тот же Ведьмак 3, или Skyrim, который заново продали не хуже, чем в первый раз. Или даже Fallout 4, который даже обруганный фанатами серии всё равно взлетел в топы чартов продаж.

Кстати, интересный факт — продажи Fallout 4 именно для PlayStation 4 обогнали вообще все эксклюзивы этой консоли, кроме Uncharted 4. Но это так, к слову. Тут удивляться нечему — на консолях Sony и Microsoft всегда царили мультиплатформенные игры, даже во времена PlayStation 3 и Xbox 360.

Так вот, летние голливудские блокбастеры так и строятся — киноделы берут всё самое привлекательное для зрителей из недавних фильмов (даже если эти фильмы были разными), и на основе этого создают некий новый продукт, как смесь всех самых коммерчески удачных идей. 

Metal Gear Solid 4
Metal Gear Solid 4

Тот же Uncharted, кстати, тоже action-adventure и вполне себе «рафинированный блокбастер» (поэтому его можно и в нижнюю ячейку таблицы записать), однако из-за того, что в нём ещё с первой части присутствуют сильные элементы шутера от третьего лица, мы его оставили в этой категории. Но это не имеет большого значения — жанры можно было бы и объединить. Вот первые три Gears Of War на Xbox 360 сложно назвать action-adventure (хотя Gears Of War 4 на Xbox One уже можно), это чистые шутеры от третьего лица, а Uncharted — удачная помесь. 

Так что, по сути, Sony вывела формулу удачного блокбастера, которую применяет для тех игр, где это возможно — гонки и платформеры автоматически исключаются. Разумеется, это должна была быть именно Sony — один из лидеров на рынке кино. Что если дать Нейтану Дрейку не абы какого напарника, а того, за которого он будет переживать всю игру и поместить героев в пост-апокалипсис? Получите The Last Of Us.

Сделаем Нейтана Дрейка женщиной, только не Ларой Крофт, но похожей по духу, добавим открытый мир из Far Cry (это модно) и досыпем RPG (ещё как модно!) — Horizon Zero Dawn.

Переместим героев The Last Of Us в фентезийный мир, отберём огнестрел, не забудем про RPG — вот вам God Of War.

Ну с Detroit вообще всё просто — Heavy Rain был успешен? Сделаем всё то же самое, но типа в будущем. Какую-нибудь историю простенькую придумаем… Кстати, некоторые локации можно даже не менять. Впрочем, по оценкам Detroit как-то не дотянул. То ли потому, что RPG не доложили, то ли на action-adventure не сильно похоже.

А что же дальше?

Судя по тем анонсам, что мы видели на этой выставке E3, в ближайшее время ситуация не изменится. Sony невыгодно менять то, что работает — тем более, эксперименты с другими жанрами на старте консоли были крайне неудачными. Оставим за рамками статьи вопрос — почему (ведь, на PS3 всё работало), главное, что в ближайшие пару лет на PlayStation 4 и дальше будут выходить рафинированные блокбастеры «action-adventure с видом от третьего лица». Скорее всего, большинство из них будут весьма успешными. Ну а там и PlayStation 5 подоспеет — с новой порцией блокбастеров.

А так хорошо всё начиналось
А так хорошо всё начиналось

И это, опять же, не плохо. Мы ни в коем случае не пытаемся сказать, что игры на PlayStation 4 скатились по всем фронтам. Просто те игры, что блистают сейчас, блистали и на PlayStation 3 — или такие же или похожие. Только вот помимо них на PS3 было и много других замечательных игр, на самый разный вкус. И от этого, увы, теперь уже ничего не осталось.

Автор
Денис Поповкин
Теги
игры SONY игровая приставка видео игровая консоль SONY PLAYSTATION 3 SONY PLAYSTATION 4 компьютерные игры

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