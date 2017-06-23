Что купить на летней распродаже в Steam

Летняя распродажа в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала и продлится до 5 июля. И вот, что следует купить там в первую очередь.

Dying Light: The Following Enhanced Edition — 519 рублей (скидка 60%)

Один из лучших зомби-боевиков последних лет с огромным количеством контента. А в этом издании игра едёт со всеми дополнениями. Десятки часов удовольствия гарантированы.





NieR: Automata — 1399 рублей (скидка 30%)

Одна из наиболее оригинальных и душевных игр последних лет из Японии. Действительно трогательная, глубокая и с необычным геймплеем. Для тех, кто не как все.

BioShock Infinite — 249 рублей (скидка 75%)

Красивая притча о любви, замаскированная под боевик от первого лица. Не только самая красивая и самая интересная BioShock, но и один из величайших FPS по ту сторону Half-Life.





Torment: Tides of Numenera — 559 рублей (скидка 50%)

Духовная наследница Planescape: Torment. И этого должно быть уже достаточно, чтобы вы срочно приобрели ее. Одна из самых интересных и неглупых ролевых игр на рынке.

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition — 209 рублей (скидка 50%)

Замечательная, милая AAA-игра, замаскированная под инди. За 209 рублей это одно из лучших предложений нынешней Steam-распродажи.

Dishonored 2 — 574 рубля (скидка 50%)

Вторая часть Dishonored в разы круче первой. Мрачная, атмосферная, с интересными, яркими героями, она привлекателньая и как игра-история и как современная версия Thief (по крайней мере, таким мы хотели бы его видеть).

Rise of the Tomb Raider — 519 рублей (скидка 60%)

Лара Крофт в России? Будет. Как и предыдущие приключения мисс Крофт, это высококлассная приключенческая игра в лучших традициях Uncharted и с взрослым сюжетом.

Dark Souls 3 Deluxe — 1499 рублей (скидка 50%)

Самая полная версия самой сложной игры последних лет. Увлекательная, с правильной историей и на десятки часов виртуальных побоищ. Прошли? Вы герой!

Fallout 2 — 62 рубля (скидка 75%)

Лучший Fallout в истории и точка. Не страшитесь архаичной графики, перед вами одно из лучших произведений в истории игровой индустрии. Fallout от Bethesda магии изометрических прародителей, к сожалению, лишены.

Firewatch — 188 рублей (скидка 55%)

Замечательная история о прелестях одиночества и нахождении с самим (самой) собой. Глубокая, новаторская история, заставляющая задуматься. Проходится за пару часов.