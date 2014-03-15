Андрей Авраменко генеральный директор телемедицинского сервиса «Доктис» Доктор по интернету: что такое телемедицина и сможет ли она заменить обычную медпомощь?

Технологии помогают бороться с болезнями и спасать жизни уже сейчас

Что такое телемедицина сегодня

Телемедицина — это новый инструмент, с которым можно получать медицинскую помощь удаленно. Онлайн-консультации, передача необходимой информации для уточнения диагнозов в крупные клиники, замеры с сертифицированных медприборов для домашних замеров (измерением давление, уровня глюкозы и т.д.) в медцентры, и использование оборудования, при помощи которого врачи из регионов смогут консультироваться с коллегами из крупнейших клиник.



Сервис телемедицинских услуг «Доктис»

Самые перспективные страны для внедрения телемедицины — страны с большой площадью: Россия, США, Канада, Китай. По нашим оценкам, за последний год в новое направление на стыке медицины и ИТ-технологий только на российском рынке уже вложили свыше 2 млрд рублей. На мировом рынке в этом году тоже заключали сделки на внушительные суммы. Например, исследования Crunchbase говорят, что больше всего инвестиций привлекли за первое полугодие 2018 года Doctor on Demand ($74 млн), Tyto Care ($25 млн), Simple Contacts ($16 млн). А аналитики BBC Research говорят, что глобальный рынок телемедицины вырастет до $44 млрд уже к 2019 году. Количество пользователей услуг телемедицины в 2018 году выросло более чем на 30% по сравнению с прошлым.

Почему Россия уступает США в области телемедицины?

В США телемедицина функционирует полноценно, потому что законы, которые её регулируют, уже вступили в силу, да и сами медицинские услуги недешевы. В американской практике телемедицина помогает снизить стоимость лечения.

В России законодательство, наоборот, препятствует развитию телемедицины. Вступивший в силу с 1 января 2018 года закон о телемедицине не позволяет ставить диагноз, удаленно назначать первичный курс лечения и оказывать телемедицинские услуги анонимно. Вдобавок, требуется обязательная проверка подлинности данных пациентов через ЕСИА (госуслуги).

Телемедицина на практике: устройства и форматы общения врачей с пациентами

Онлайн-консультации не следует путать с понятием «медицинская помощь», это только дополнительный инструмент для проведения диагностики. Телемедицинские услуги всегда связаны с данными, поэтому, когда их не хватает, качество таких услуг падает. Элементарно посмотреть горло реально при помощи камеры мобильного телефона, а прослушивать легкие или сердце по телефонной связи не предоставляется возможным. Для таких осмотров используются специальные медицинские «гаджеты».

Вот несколько примеров приборов, при помощи которых пациент уже сегодня может передавать данные о состоянии здоровья лечащему врачу:

1. КТГ (кардиотокография). Этот прибор используется женщинами на поздних сроках беременности. Информация с фетального монитора через мобильное приложение передается акушеру-гинекологу, который определяет необходимость очного визита и осмотра.



Кардиотокография

2. Глюкометр. Прибор, который также подключается к смартфону по Bluetooth. Через определенный промежуток времени устройство напоминает о необходимости взятия пробы крови и ввода результата в программу. Врач отслеживает динамику и в случае необходимости/экстренной ситуации приглашает больного на консультацию.



Глюкометр

3. Тонометр. Предназначен для пациентов с предрасположенностями к сосудистыми/кардиологическими заболеваниям/осложнениям, также подключается к смартфону по Bluetooth.



Тонометр

Кроме того, уже разработаны и используются устройства для проведения лабораторных анализов в домашних условиях. Они работают как тест-полоски, их цель — провести базовую диагностику отклонений от нормы.

Виды врачебных консультаций в телемедицине

Онлайн-консультация проходит в одном из трех форматов: текстовый чат, аудио- или видеосвязь. По нашей статистике, более 85% пациентов выбирают чат-консультации. Например, в рамках запуска сервиса «Доктис» мы открыли бесплатные личные консультации нашего основателя — профессора М.А. Курцера — и, чтобы убедить пациенток в достоверности, предлагали видеоконсультацию как основной формат, но даже в этом случае большинство людей предпочли чат.



Консультации с пациентами в телемедицине

Телемедицинская консультация — это постоянный обмен данными между врачом и пациентом, во время которого человек может показать доктору результаты своих анализов и заключения предыдущих специалистов.

Есть несколько форматов онлайн-консультаций:

Консьерж-сервис. Работает по модели call-центра, один из самых популярных.

Разовые онлайн-консультации. Популярны среди жителей регионов, у которых нет доступа к столичным специалистам.

"Второе мнение". Позволяет получить заключение высококвалифицированного специалиста дистанционно. Особенно часто используется для консультации с зарубежными экспертами.

Постоянный мониторинг хронических больных.



Консультации между врачами в телемедицине

Формат консилиума ("врач-врач"). К примеру, для телемедицинской платформы «Доктис» мы выбрали формат семейной медицины, когда врач общей практики ведет пациента или даже всю его семью на регулярной основе. Когда становятся нужны консультации узких специалистов, они подключаются в режиме консилиума.

От онлайн-справочника к полноценному сервису

Телемедицина всегда связана с поиском информации в Интернете. Два года назад доктор медицинских наук, профессор Марк Курцер сети запустил портал о медицине «Доктис», на котором профессиональная редакция создавала уникальный авторский медицинский контент.

Параллельно мы проводили подготовительную работу, чтобы превратить «Доктис» в полноценный телемедицинский сервис; основатель приступил к разработке мобильного приложения для телемедицинских консультаций. С 2017 года активно работала рубрика «вопрос-ответ», в которой пользователи сервиса могли бесплатно консультироваться с врачами различных специальностей.

Мы экспериментировали и с выбором основного формата для выхода на рынок: рассматривали варианты классического сервиса для пользователей, и так называемые white label - предложения для медицинских центров и страховых компаний. С учётом того, что медицинская индустрия очень консервативная, решили начать с запуска сервиса для конечных пользователей.

После легализации телемедицины с 1 января 2018 года, в «Доктис» в качестве инвесторов вошли Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) и Российско-Японский Инвестиционный Фонд (РЯИФ). РЯИФ открыл дополнительные возможности для сотрудничества с японскими производителями медицинских гаджетов, а это очень важно для телемедицинских компаний — врач не может произвести полноценный осмотр пациента дистанционно. Публичный запуск телемедицинских консультаций в «Доктис» состоялся 25 июня 2018 года.

Что дальше?

Ближайшие планы — наращивать число пациентов, базу врачей, которые сотрудничают с платформой, и количество оказанных медицинских консультаций. Чтобы непрерывно расти и не понижать планку качества, мы создаём систему поддержки принятия решений для врача (на основе искусственного интеллекта). Она будет основана на российских стандартах оказания медицинской помощи, клинических рекомендациях, а также учтет телемедицинскую специфику.

Также уже сейчас в тестовом режиме мы собираем в мобильное приложение «Доктис» данные с нескольких медицинских устройств. В ближайшее время мы планируем предложить этот сервис нашим пользователям и подключать новые устройства для удобного доступа врачей к показаниям.

Как распределятся денежные вложения

Основное финансирование до недавнего времени было направлены на разработку программного обеспечения. Этим занимались две отдельных команды, одна разрабатывала портал, а вторая полностью взяла на себя создание мобильного приложения. За последние 2 месяца мы перешли полностью к разработке внутри компании, за счет этого серьёзно сократили затраты, при этом увеличили скорость и гибкость процесса. В скором времени «Доктис» приобретёт два онлайн-сервиса, один из поможет увеличить базу пациентов, а второй — поддержать отношения с врачебным сообществом. И вложения в маркетинг и рекламу, разумеется, тоже.