Синий Huawei Honor 8 Lite появился в России

Компания Huawei сообщила о поступлении в продажу в России смартфона в синем цветовом исполнении с зеркальной поверхностью. Он доступен по той же цене, что и прочие вариации Huawei Honor 8 Lite — по рекомендованной цене 15 990 рублей.





Смартфон Huawei Honor 8 Lite оснащается 5,2-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленным кромками, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 655 с графикой Mali-T830MP2, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 147,2 x 72,94 x 7,6 мм, а вес — 147 граммов.