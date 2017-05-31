Цвета Huawei Honor 9 показались на рендерах

В сети появилась подборка рендеров, представляющих цветовые вариации готовящегося к выпуску смартфона Huawei Honor 9, пока не представленного официально.

Судя по рендерам, Huawei Honor 9 будет предлагаться в пяти расцветках — синем, голубом, желтом, белом и сером. Отметим, что на днях смартфон прошел сертификацию китайского регулятора TENAA.


По предварительным данным, он оснащается 5,2-дюймовым с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной основной камерой с модулями 20 Мп+12 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Kirin 960, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3100 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
PriceRaja
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor 9

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