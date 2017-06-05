Потенциальный Meizu Pro 7 показался на живом фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография, на которой показан готовящийся к выпуску смартфон Meizu Pro 7, пока не представленный производителем официально.





Судя по фото, смартфон получил и порт USB Type-C, и 3,5-мм разъем для наушников. Предположительно, на фото представлен прототип смартфон, логотип на задней панели подтверждает производителя — Meizu.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 оснащается AMOLED-дисплеем диагональю 5,2 или 5,5 дюйма с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной камерой с одним из модулей на базе 12-мегапииксельного Sony IMX386, с также 16-мегапиксельной фронтальной камерой.