Потенциальный Meizu Pro 7 показался на живом фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография, на которой показан готовящийся к выпуску смартфон Meizu Pro 7, пока не представленный производителем официально.


Судя по фото, смартфон получил и порт USB Type-C, и 3,5-мм разъем для наушников. Предположительно, на фото представлен прототип смартфон, логотип на задней панели подтверждает производителя — Meizu.

Согласно более ранним утечкам, Meizu Pro 7 оснащается AMOLED-дисплеем диагональю 5,2 или 5,5 дюйма с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной камерой с одним из модулей на базе 12-мегапииксельного Sony IMX386, с также 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu Pro 7

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