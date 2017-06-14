Смартфон Motorola XT1902-2 на Android 7.1.1 Nougat получил сертификацию Wi-Fi

Судя по всему, Motorola, сейчас входящая в состав Lenovo, готовит к выпуску новый смартфон под модельным номером XT1902-2. По крайней мере, модель получила сертификацию Wi-Fi Alliance, документация об этом обнаружена на сайте организации.





Судя по документам, смартфон оснащается процессором MediaTek Helio P20 и работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

К сожалению, дополнительных подробностей на сайте Wi-Fi Alliance не сообщается. Тем не менее, несколько назад в базе данных бенчмарка Geekbench была замечена модель lenovo XT1902-3 на базе Helio X20, 4 ГБ оперативной памяти и с операционной системой Android 7.1.1 Nougat. Логично предположить, что XT1902-2 представляет его вариацию.