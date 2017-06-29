Китайцы показали пару телефонов Nokia

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA были замечены два новых телефона под маркой Nokia, пока не представленных официально.

Судя по всему, модели с номерами TA-1010 и TA-1034 станут наследниками простеньких звонилок Nokia 105 и Nokia 130. Они обладают простым форм-фактором с кнопочной клавиатурой и базовой функциональностью. Впрочем, TENAA документация пока не раскрывает их точные технические характеристики.

Источник
TENAA
Теги
Nokia телефон HMD TENAA Nokia 105 Nokia 130

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