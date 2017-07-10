Samsung Galaxy J7 (2017) для китайского рынка получит двойную основную камеру

В сеть утекла информация о китайском варианте смартфона Samsung Galaxy J7 (2017). Устройство в версии для Поднебесной получит двойную основную камеру с вертикальным расположением и светодиодной вспышкой. Более того, в Интернете появились изображения устройства.

Samsung Galaxy J7 (2017) Chinese Edition имеет модельный номер SM-J7310. Что касается технических характеристик, то они остаются неизвестными, однако эксперты сходятся во мнении, что они окажутся такими же, как и у других J7 (2017).

Напомним, что «обычный» Samsung Galaxy J7 (2017) оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двумя камерами на 13 Мп, восьмиядерным процессором с частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3600 мАч, поддержкой LTE Cat.6. В России за такое устройство просят 19 990 рублей.