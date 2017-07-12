KFC выпустила собственный смартфон

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC, специализирующаяся на блюдах из курицы, в честь своего тридцатилетия в Китае решила выпустить собственный брендированный смартфон.





Смартфон создан в сотрудничестве с китайским производителем Huawei и базируется на модели Huawei Honor 7 Plus. На корпус в фирменном красном стиле нанесен портрет полковника Сандерса и надпись 1987 — год открытия первого ресторана KFC в Китае. Судя по всему, на смартфон установлены специальная тема и приложения KFC. Одно из приложений, K-Music, позволяет выбрать песню, которая будет воспроизводиться в ресторане при его посещении пользователем.

Смартфон KFC Huawei 7 Plus начнет продаваться через крупного китайского ритейлера Tmall с четверга, 13 июля, по цене порядка 160 долларов США.