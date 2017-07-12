KFC выпустила собственный смартфон

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC, специализирующаяся на блюдах из курицы, в честь своего тридцатилетия в Китае решила выпустить собственный брендированный смартфон.


Смартфон создан в сотрудничестве с китайским производителем Huawei и базируется на модели Huawei Honor 7 Plus. На корпус в фирменном красном стиле нанесен портрет полковника Сандерса и надпись 1987 — год открытия первого ресторана KFC в Китае. Судя по всему, на смартфон установлены специальная тема и приложения KFC. Одно из приложений, K-Music, позволяет выбрать песню, которая будет воспроизводиться в ресторане при его посещении пользователем.

Смартфон KFC Huawei 7 Plus начнет продаваться через крупного китайского ритейлера Tmall с четверга, 13 июля, по цене порядка 160 долларов США.

Источник
TechRadar
Теги
смартфон ANDROID Huawei фейспалм KFC

Комментарии

Материалы по теме

Huawei представила nova 2 и nova 2 plus с двойной основной и селфи-камерой на 20 Мп

26 мая

Золотой Huawei P9 с кожей аллигатора символизирует дружбу Китая и России

18 января

Металлический Huawei Honor 6C поступил в продажу в России

12 мая

Мощный Huawei Honor 8 Pro представлен официально

5 апреля

Объявлена российская цена Huawei Honor 6С

10 мая

Объявлена российская цена Huawei P10 lite

11 апреля
Из рубрикиТелефоны
Проблемы с софтом iPhone 8 привели к панике в Apple
Tele2 начал принимать оплату через Apple Pay
Samsung Galaxy Note 8 дебютирует 23 августа

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 46
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28