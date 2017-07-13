Alcatel Idol 4 Pro с Windows 10 Mobile доступен для предзаказа в Европе

Компания Microsoft открыла прием предварительных заказов на смартфон Alcatel Idol 4 Pro с операционной системой Windows 10 Mobile в Европе.


Напомним, смартфон Alcatel Idol 4 Pro был анонсирован в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне. По сути, это европейская версия Alcatel Idol 4S на базе Windows, которая доступна на рынке США с ноября 2016 года. Оригинальная Android-версия дебютировала на прошлогодней MWC.


Смартфон оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 21-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 82, 4 ГБ оперативной и64 ГБ встроенной флеш-памяти памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Среди других характеристик — аккумулятор на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки, порт USB Type-C. Смартфон поддерживает функцию Continuum.

Поставки должны начаться с 26 июля. Цена составляет по цене 479,99 евро.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft ALCATEL Windows 10 Mobile Alcatel Idol 4 Pro

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