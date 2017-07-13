Смартфон LG V30 выйдет в Европе

Компания LG Electronics выпустит свой флагманский смартфон LG V30 в Европе. Об этом рассказал Фарьяб Шейх (Faryaab Sheikh), бывший главный редактор профильного ресурса SamMobiles, в своем аккаунте в Twitter, заявив, что получил подтверждение на это.


Такой шаг не характерен для LG в отношении V-серии, которая так и не выпустила в европейских странах ни V10, ни V20. Также источник отметил, что у LG V30, определенно, будет экран, изготовленный по технологии OLED, а не обычный LCD.

Дебют LG V30 должен состояться на пресс-конференции в Берлине 31 августа на выставке IFA 2017 в "нулевой" день. Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран.

Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой OLED-экран практически во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6. По данным источника, диагональ экрана достигнет 6 дюймов. Размеры смартфона при этом составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка.

Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Faryaab Sheikh
Теги
смартфон ANDROID LG LG V30

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