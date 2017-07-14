360 Mobiles выпустит смартфон с 6 ГБ оперативной памяти

Китайский производитель смартфонов 360 Mobiles (дочернее предприятие Qihoo 360) собирается выпустить мощную модель с 6 ГБ оперативной памяти. Устройство засветилось в базе данных теста GFXBench.

Кстати, у 360 Mobiles уже есть смартфон с таким количеством памяти — это 360 N5 с Snapdragon 653. Новый гаджет с модельным обозначением QiKU 1607-A01 во многом схож по параметрам с N5. Возможно, что речь идет о 360 N5 Plus.

Новинка получит 5,7-дюймовый дисплей (у N5 – 5,5-дюймовый) с разрешением 1080p. В качестве чипа используется Snapdragon 652 с графикой Adreno 510. ОС — Android 7.1 Nougat.